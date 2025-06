JAIME BAGATTOLI: Senador entrega importante recurso para diagnóstico e apoio à pessoa com espectro autista em Vilhena

Cumprindo mais uma entrega na área da assistência social, o senador Jaime Bagattoli entregou, no último sábado (14), um importante recurso à Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (Amavi).

O valor, na ordem de R$ 500 mil, será aplicado tanto no diagnóstico quanto em diversas áreas de apoio à pessoa com o espectro autista, uma vez que a associação presta uma assistência multidisciplinar.

“Esse recurso foi pensado para trazer qualidade de vida às pessoas com o espectro autista e também às famílias e à equipe profissional que acompanham tudo de perto. Parabenizo, desde já, a diretoria da Amavi pelo excelente trabalho, assim como todos os profissionais que integram a associação”, declarou o senador.

No ato da entrega estiveram presentes também o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, e a presidente do PL Mulher Rondônia, Sandra Melo, uma grande incentivadora da causa e que tem levado o tema para debate junto às filiadas e parlamentares do PL no estado.

“Mesmo em meio a tantas demandas da saúde em Vilhena, o prefeito Flori e o secretário Wagner Borges têm dedicado uma atenção especial aos autistas e suas famílias. Do mesmo modo, eu estendo o meu agradecimento aos vereadores Dr. Celso, Tabalipa e Zé Duda que têm estado com a gente nessa caminhada”, concluiu o senador.