Moradora denuncia conduta de servidora do SAAE durante entrega de contas em Vilhena

Nesta semana, uma moradora do bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena, procurou a redação do Extra de Rondônia para denunciar a conduta de uma servidora do Serviço de Água e Esgoto de Vilhena (SAAE), responsável pela leitura dos hidrômetros e entrega das faturas na região.

Segundo Aparecida Xavier, residente na Rua Paraíba, a funcionária realiza o serviço utilizando uma motocicleta, mas não desce do veículo para efetuar a leitura dos hidrômetros. “Ela apenas encosta ao lado do relógio de água, imprime a conta, enrosca na cerca, grade, ou até mesmo joga no quintal. Muitas vezes a fatura é levada pelo vento, e corremos o risco de pagar com atraso ou nem ver o valor lançado”, afirmou.

A denunciante acrescentou ainda que essa mesma servidora já foi flagrada arremessando pedras contra cachorros que latiam enquanto ela realizava a leitura nos imóveis da rua. “Isso é desrespeitoso e perigoso tanto para os animais quanto para os moradores”, disse Aparecida.

Diante da situação, a consumidora faz um apelo ao diretor do SAAE para que tome providências quanto à conduta da servidora.

O Extra de Rondônia entrou em contato com o diretor do SAAE, Ricardo Lima, que prometeu se manifestar. Mas, não o fez até o momento da publicação desta matéria. Contudo, o espaço do site continua à disposição para eventuais esclarecimentos.