Vitória do povo brasileiro: Cristiane Lopes vota a favor pela urgência em projeto que suspende aumento do IOF

Em uma decisão alinhada com os anseios da população brasileira, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) votou a favor do requerimento de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que suspende os efeitos do decreto presidencial que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A medida impacta diretamente o acesso ao crédito da população, especialmente dos trabalhadores e pequenos empreendedores. O requerimento foi aprovado por 346 votos favoráveis e 97 contrários.

“Dizer não ao aumento de impostos injustificados é defender a retomada econômica, o pequeno empreendedor, o trabalhador e o cidadão que já sofre com o alto custo de vida. Meu voto foi SIM, com responsabilidade e compromisso com quem mais precisa de justiça fiscal!”, afirmou.

A parlamentar reafirmou seu compromisso com a justiça fiscal e com as famílias que mais precisam, destacando que a elevação do IOF, decretada em maio pelo governo federal, foi feita sem debate e com forte rejeição no Congresso e no mercado.

Com a aprovação da urgência, o PDL segue direto para votação em plenário, sem precisar passar por comissões, acelerando a possibilidade de reversão do aumento.

“Rondônia e o Brasil não aguentam mais pagar a conta sozinhos. Chega de penalizar quem trabalha, empreende e sustenta esse país com muito esforço. Meu voto é a favor do povo! Vamos juntos lutar por um sistema tributário mais justo e eficiente para todos os brasileiros!”, concluiu.