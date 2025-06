Deputada Federal Cristiane Lopes reforça apoio à Emancipação dos distritos de Rondônia em Audiência Pública na ALE-RO

Em Brasília, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil/RO) fez questão de participar, ainda que remotamente, da audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), que debateu a emancipação dos distritos do estado, com destaque especial para a região da Ponta do Abunã.

Cristiane Lopes, conhecida por sua atuação constante nos distritos de Rondônia, reafirmou seu total compromisso com a pauta e agradeceu à deputada estadual Taíssa Sousa pela iniciativa. “Deputada Taíssa, obrigada! É uma honra participar desta audiência pública. Você sabe, que toda a população da Ponta do Abunã pode contar comigo. Estarei firme nesta luta, articulando o projeto de lei para que possamos aprovar, aqui na Câmara Federal, a emancipação dos nossos distritos. É uma batalha árdua e na política, precisamos de ação, estratégia e do momento certo para alcançar conquistas reais”, afirmou.

A audiência reuniu lideranças políticas, comunitárias e representantes de outras regiões do país que enfrentam o mesmo desafio: garantir mais autonomia e representatividade para distritos historicamente marcados pela ausência de infraestrutura e investimentos.

Cristiane destacou ainda a importância do envolvimento popular e das lideranças locais na construção de um movimento forte e coeso. “Esses movimentos que estão acontecendo são fundamentais. A voz da população organizada tem força, e é com ela que conseguimos avançar nos debates e nas articulações em Brasília”.

A pauta tem sido fortalecida por lideranças locais como Paulo Lubiana e o bispo de Extrema, que levaram pessoalmente a demanda até o gabinete da deputada Taíssa. Segundo ela, os distritos vivem uma realidade de abandono e clamor por respeito. “A emancipação representa mais do que autonomia orçamentária. Significa também respeito, representatividade e a possibilidade de um atendimento mais rápido e eficiente às necessidades da população,” declarou Taíssa.

A audiência também contou com a participação online do prefeito de Boa Esperança do Norte (MT), município mais novo do Brasil, que se tornou exemplo prático de que a emancipação distrital é viável quando há organização, estudos técnicos e vontade política.

O processo de emancipação no Brasil exige o cumprimento de critérios técnicos, econômicos e sociais definidos por legislação federal e estadual. A proposta precisa demonstrar a sustentabilidade do novo município, sua capacidade de prover serviços básicos e garantir independência financeira.

Cristiane Lopes finalizou sua participação reafirmando seu compromisso com a pauta. “Meu mandato é, e sempre será instrumento de luta por justiça e igualdade para os nossos distritos. Eles têm força, têm povo, têm história e merecem autonomia para decidir seus próprios caminhos”.