Deputado Eyder Brasil realiza 2ª edição do Projeto Cidadania nos Bairros

Neste sábado (21), a partir das 9h, o deputado estadual Eyder Brasil realiza a segunda edição do Projeto Cidadania nos Bairros, uma iniciativa que busca levar serviços essenciais e atendimentos gratuitos à população.

O evento acontecerá na Escola Maria Francisca de Jesus Gonçalves, no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho, e contará com diversas ações voltadas ao bem-estar da comunidade.

Entre os serviços oferecidos estão atendimento médico e odontológico (limpeza e restauração), vacinação, orientação jurídica, emissão de identidade, corte de cabelo, cadastro de currículos, exposição e ações educativas, além de atividades recreativas para crianças e sorteio de brindes.

O evento contará com um time de peso. Estão confirmados como parceiros: 5º Batalhão de Polícia Militar (5BPM), Associação Brasileira de Odontologia, Banda de Música da PM, BOPE, CAERD, CLION, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, DETRAN, Faculdade Unisapiens, FUNCULTURAL, Impactar, Instituto MIX Cursos Profissionalizantes, Nortech, OAB, PRF, Refrigerantes Dydyo, SEMA, SEMES, SEMTRAN, SEMUSA, SENAC, SESC e SINE.

“Nosso objetivo é aproximar os serviços da população e garantir que todos tenham acesso aos seus direitos. Esse é apenas o começo, queremos levar o projeto para outros bairros da capital e também para municípios do interior”, afirmou Eyder Brasil.