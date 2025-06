Ezequiel Neiva propõe homenagem a redatores oficiais e equipe do Nufis na Alero

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promove, na terça-feira (24), a partir das 9h, uma sessão solene em reconhecimento aos redatores de correspondências oficiais das instituições públicas do Estado e os integrantes e instituições parceiras do Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis).

O evento, de iniciativa do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), será realizado no auditório Amizael Gomes da Silva, na sede do Legislativo, em Porto Velho.

Segundo o parlamentar, a homenagem aos redatores oficiais visa reconhecer o trabalho técnico e muitas vezes invisível desses profissionais. “São profissionais que desempenham papel fundamental na comunicação eficiente e padronizada nas organizações e instituições públicas. Sua atuação exige atenção redobrada e profundo conhecimento das normas da redação oficial, essenciais para a clareza e legalidade dos atos administrativos”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado ressaltou ainda que a redação oficial é uma ferramenta de cidadania, pois garante que a população tenha acesso a informações claras, objetivas e transparentes. “O trabalho desses servidores contribui diretamente para o bom atendimento ao cidadão e para a transparência dos serviços públicos”, afirmou.

Além disso, a sessão solene reconhecerá o trabalho da equipe do Núcleo de Fissurados de Rondônia, serviço especializado no atendimento a pessoas com fissuras labiopalatinas. Os homenageados atuam de forma multidisciplinar no processo de tratamento e reabilitação dos pacientes, oferecendo suporte técnico e humanizado.

“A equipe do Nufis é o pilar central no cuidado de pessoas com fissuras labiopalatinas. São profissionais altamente qualificados que trabalham com empatia e responsabilidade social. Eles não apenas tratam, mas transformam vidas, proporcionando dignidade e qualidade de vida a muitos rondonienses”, resumiu Ezequiel Neiva.