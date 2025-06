VÍDEO: Deputado Luizinho Goebel faz apelo urgente para restabelecimento dos números 190 e 193 em RO

O deputado estadual Luizinho Goebel fez um apelo público ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) para que tomem providências imediatas quanto à inoperância dos números de emergência 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar relatou um acidente grave ocorrido em frente à sua residência, envolvendo um motociclista. Ao tentar acionar os serviços de socorro, Luizinho disse que não conseguiu contato pelos números convencionais. “Tive que pedir ajuda a um amigo bombeiro, que me passou um número de WhatsApp. Até conseguir cadastrar e realizar o contato, perdemos tempo precioso”, explicou.

Segundo o deputado, a situação não é isolada. Os números de emergência estariam fora de operação há meses, dificultando atendimentos urgentes em todo o estado. Ele afirma que essa falha está colocando em risco a vida de muitas pessoas que, em momentos críticos, não sabem a quem recorrer.

Luizinho Goebel cobra do Governo do Estado uma resposta rápida e efetiva para restabelecer o funcionamento dos serviços de emergência. “Rondônia precisa do 190 e do 193 funcionando com urgência. As pessoas estão morrendo porque não conseguem pedir socorro a tempo”, declarou.

O parlamentar reforça que a comunicação direta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é essencial para garantir o atendimento ágil a ocorrências como acidentes, incêndios e outras situações de risco. Ele solicita que a SESDEC apresente um plano de ação para normalizar os serviços e restabelecer a confiança da população no sistema de segurança pública do estado.

>>>Vídeo: