VÍDEO: Motociclista fica em estado grave após cair em quebra-molas sem sinalização em Vilhena

No final da manhã deste sábado, 21, um motociclista foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Vilhena após cair ao passar por um quebra-molas no cruzamento da Avenida 34 com a Rua 7605, no residencial Florença.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava normalmente quando, ao passar pelo quebra-molas, perdeu o controle da moto e caiu de forma violenta, ficando inconsciente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro imediato, encaminhando o motociclista ao pronto-socorro em estado grave. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

Moradores da região relataram que este não foi o primeiro acidente grave no local. Há poucos dias, uma mulher perdeu a vida após cair com sua motoneta no mesmo ponto.

Ainda segundo relatos da comunidade, a placa de sinalização do quebra-molas foi retirada há algum tempo durante a construção de uma calçada e, desde então, não foi recolocada, o que estaria contribuindo para a ocorrência de acidentes.

Os moradores cobram providências urgentes das autoridades competentes para evitar novas tragédias.

