Adolescentes são flagrados com droga e faca em Vilhena

Na noite de sábado, 21, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina nas proximidades de um mercado localizado na Avenida XV de Novembro, no bairro São José, em Vilhena.

A região, segundo relatos da própria polícia, vem sendo utilizada para comércio e consumo de substâncias entorpecentes, o que tem motivado reforço no patrulhamento tático da área.

Durante a fiscalização, os militares avistaram dois adolescentes, identificados como Y., e R., saindo do referido estabelecimento. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram comportamento suspeito e iniciaram fuga em bicicletas, mudando de direção diversas vezes. Diante disso, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura e deram ordens de parada, que só foram obedecidas vários quarteirões à frente, na Avenida Sete de Setembro.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado nas vestes dos menores, porém, nas mochilas que portavam, os militares encontraram um isqueiro e uma porção de substância análoga à maconha com R. O menor confessou que a droga era para uso pessoal. Já com Y., foi localizada, em um compartimento falso da mochila, uma faca de inox com aproximadamente 15 centímetros de lâmina. Ele alegou que carregava a arma para se proteger de possíveis ameaças.

Ambos ainda portavam carteiras de cigarro e, ao serem questionados, relataram que haviam adquirido os produtos no mercado de onde estavam saindo. Segundo os adolescentes, o próprio proprietário do estabelecimento, J., teria realizado a venda, cobrando o valor de R$ 0,90 por unidade.

A guarnição então se dirigiu até o local e entrou em contato com o comerciante, que negou as acusações, afirmando estar ciente da proibição da venda de cigarros a menores de idade. Contudo, diante das denúncias e do relato dos adolescentes, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Os responsáveis pelos menores não foram localizados, e, por isso, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.