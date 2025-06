GOLPE: Comerciante recebe ameaça após se recusar pagar suposta “defesa jurídica” de presos em Vilhena

Na manhã de sábado, 21, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em um comércio localizado na Avenida Major Amarante, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter recebido uma ligação telefônica de um homem não identificado. Durante a chamada, o suspeito exigiu a quantia de R$ 30 mil, alegando que o valor seria destinado à defesa jurídica de dois homens que teriam sido presos no dia anterior.

O criminoso ainda orientou a vítima a acessar um aplicativo de celular, por meio do qual seria enviado o CPF de uma suposta advogada que estaria à frente do caso dos detidos.

Contudo, ao se recusar a realizar o repasse da quantia exigida, o comerciante foi ameaçado. O homem afirmou que, caso o valor não fosse pago, ele e outros indivíduos iriam até o comércio, incendiariam o local e efetuariam disparos de arma de fogo contra todos que estivessem presentes.

Diante da gravidade das ameaças, a guarnição orientou a vítima quanto aos procedimentos cabíveis e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.