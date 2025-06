Motociclista embriagado é preso após tentar fugir da polícia em Vilhena

Na noite de sábado, 21, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina pela Rua 627, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena, quando se deparou com um motociclista em atitude suspeita.

O homem, posteriormente identificado como L.E., pilotava uma motocicleta Honda CG 160 em velocidade incompatível com a via e realizando manobras em “zigue-zague”. A conduta chamou a atenção dos policiais, que imediatamente iniciaram o acompanhamento.

Apesar das ordens de parada emitidas por sinais luminosos e sonoros (giroflex e sirene), o condutor só acatou a abordagem na Avenida Tancredo de Almeida Neves, ainda no mesmo bairro.

Durante a abordagem, os militares perceberam sinais visíveis de embriaguez alcoólica no condutor. Ao ser submetido ao teste do etilômetro, foi registrado o índice de 0,64mg/l de ar expelido pelos pulmões, valor bem acima do permitido por lei.

Diante da infração de trânsito e do crime de conduzir veículo sob efeito de álcool, a motocicleta e a chave de ignição foram removidas ao pátio da CIRETRAN.

L.E., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e serão tomadas as providências legais cabíveis.