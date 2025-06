Mulher agride companheiro com garrafa após crise de ciúmes e é presa em Vilhena

Na noite de sábado, 21, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, após um homem dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um corte profundo no rosto.

A denúncia partiu da Central de Operações da PM, que enviou uma guarnição da Rádio Patrulha ao local.

Ao chegarem à UPA, os policiais foram direcionados à sala vermelha, onde encontraram a vítima, identificada como C.D., que relatou manter um relacionamento de aproximadamente três anos com a suspeita, D.T. Segundo seu relato, o casal passou a manhã em uma propriedade rural, onde iniciou-se uma discussão após ele se negar a comprar materiais escolares para a enteada, de apenas 9 anos.

O desentendimento prosseguiu ao longo do dia, mesmo após o retorno para a residência localizada na Rua Beira Rio, no centro da cidade. No imóvel, ambos continuaram a consumir bebidas alcoólicas e tabaco, na presença da menor.

De acordo com a vítima, o ápice da agressão ocorreu quando ele colocou para tocar a música “Um Degrau na Escada”, da dupla Chico Rey e Paraná. O gesto teria despertado ciúmes em D.T., que, exaltada, arremessou uma garrafa de vidro contra seu rosto, causando o ferimento.

Sangrando muito, C.D., foi socorrido por um amigo até a UPA. A Polícia Militar localizou a suspeita em casa, que se recusou a abrir o portão, alegando não saber onde estavam as chaves. Os militares precisaram deslocar o portão para acessar ao imóvel.

Segundo os policiais, a mulher apresentava sinais de embriaguez e estava agressiva, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas. Durante a condução da ocorrência, ela proferiu palavras ofensivas contra a guarnição, como “vocês são uns policiais pau no (…)”, e chegou a se jogar propositalmente ao chão, tentando causar ferimentos em si mesma para evitar a detenção.

Ainda conforme informações, o casal protagoniza episódios semelhantes com frequência, sempre na presença da criança. Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação e adotar as medidas cabíveis em relação à menor.

A suspeita foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil.