Disparos de arma de fogo assustam moradores e levantam suspeita de tentativa de homicídio em Vilhena

Na noite de domingo, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo, possivelmente caracterizando uma tentativa de homicídio, na Rua 8006, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com diversas cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm espalhadas pela calçada, em frente à residência alvo dos disparos.

A moradora relatou que estava dentro de casa quando, ao olhar para fora, viu um homem sentado sobre o muro. Segundo ela, o suspeito vestia calça jeans clara, moletom bege e tênis branco. Sem dizer uma palavra, ele começou a atirar em sua direção.

Questionada sobre a possível motivação ou autoria do crime, a vítima afirmou não reconhecer o atirador e garantiu não possuir desavenças com ninguém.

O filho da vítima, que também estava na residência no momento da ação criminosa, sugeriu que os tiros poderiam estar relacionados a conflitos envolvendo sua pessoa. No entanto, ao ser questionado pela equipe policial, negou ter inimigos ou qualquer tipo de desentendimento com terceiros.

Testemunhas relataram à polícia que dois homens, aparentando ser adolescentes, foram vistos efetuando os disparos e fugiram logo em seguida, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, a equipe da perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe, coletando vestígios e analisando a cena do crime.