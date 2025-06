Operação Corpus Christi: PRF aumenta fiscalização e reduz acidentes graves em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, neste domingo (22), a Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias federais de Rondônia.

O balanço da ação aponta aumento nas fiscalizações e nas medidas de combate à embriaguez ao volante.

Durante o período da operação, que ocorreu de 18 a 22 de junho, foram registrados 19 acidentes nas rodovias federais do estado — 5,6% a mais do que os 18 contabilizados no feriado do Dia do Trabalhador. O número de acidentes com vítimas feridas também subiu, passando de 19 para 22, o que representa um crescimento de 15%. Já o número de óbitos se manteve estável: foram três mortes registradas em ambos os feriados.

Um dado positivo foi a redução dos sinistros graves: em comparação com o mesmo período de 2024, houve queda de 37,5%, o que reforça os efeitos das ações preventivas e da intensificação da fiscalização realizada pela PRF em Rondônia.

No quesito fiscalização, os números também foram expressivos. Ao todo, 2.848 pessoas foram abordadas durante a operação, contra 2.354 no feriado anterior — um aumento de 21%. O número de veículos fiscalizados cresceu de 1.617 para 1.989, representando alta de 22%.

Um dos destaques foi o número de testes de alcoolemia realizados, que praticamente dobrou. Ao todo, 1.584 motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, ante 825 no feriado do Dia do Trabalhador — um aumento de 92%. A PRF segue firme no combate à combinação entre álcool e direção, uma das principais causas de sinistros com vítimas.

A intensificação das fiscalizações, aliada às ações educativas promovidas pela PRF, visa não apenas punir infrações, mas também fomentar a conscientização sobre a importância de um trânsito mais seguro para todos.