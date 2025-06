Trio é apreendido após furtar loja, ameaçar populares e dizer ser de facção criminosa em Vilhena

Na madrugada do último sábado, 21, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar foi acionada após denúncias de que três indivíduos estavam amedrontando populares nas proximidades da Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena.

As informações davam conta de que o trio afirmava ser integrante de facção criminosa, tirava fotos de veículos e ameaçava clientes de estabelecimentos comerciais.

Diante da gravidade da situação, os policiais iniciaram patrulhamento ostensivo na região. Durante as diligências, a guarnição localizou uma loja com a porta de vidro frontal arrombada, apresentando sinais de invasão e furto, como peças de roupas e cabides espalhados tanto no interior quanto do lado de fora do comércio.

Populares que estavam nas imediações relataram à equipe ter visto três indivíduos passando pelo local logo após o crime, carregando uma bolsa cheia de roupas, o que reforçou as suspeitas de envolvimento no delito.

Com apoio de outra guarnição do bairro Cristo Rei, a polícia intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar, já nas proximidades da Avenida Melvin Jones, três jovens com as características descritas, todos em bicicletas. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram caindo alguns metros à frente, sofrendo escoriações leves devido ao terreno acidentado. Dois deles foram identificados como L., e T.

Durante a abordagem, houve resistência por parte dos suspeitos, que desobedeceram às ordens e xingaram os policiais com frases como “quem vocês acham que são, filho da puta, somos menores”, entre outras. Diante da situação, os militares usaram técnicas de contenção e mobilização dentro dos limites legais para garantir a segurança da equipe.

Com o grupo foram encontrados diversos itens furtados, como roupas ainda com etiquetas de loja e chinelos. Alguns objetos estavam escondidos sob as camisas dos detidos, e outros em bolsas de cor cinza e preta.

A guarnição retornou ao local do furto, onde uma testemunha reconheceu os três como os mesmos que haviam ameaçado clientes e circulado com as bolsas contendo os produtos furtados. Diante das evidências, o trio foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Um dos detidos declarou ter apenas 14 anos e não portava documentos. O Conselho Tutelar foi acionado diversas vezes, mas não atendeu aos chamados. Com isso, a Polícia Civil ficou responsável por tentar novo contato com o órgão posteriormente.

Os suspeitos confessaram o furto. Segundo relataram, L., e T., teriam atirado as pedras que quebraram a porta de vidro da loja, facilitando a entrada no local. Duas dessas pedras foram recolhidas pela PM, além de um facão e uma faca abandonados durante a fuga.

As três bicicletas usadas na ação, os objetos cortantes e as bolsas com os itens furtados foram apresentados na delegacia, junto aos três suspeitos e a um aparelho celular encontrado com eles.