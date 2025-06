VÍDEO: Ladrão invade farmácia durante madrugada e é pego em flagrante por testemunha em Cerejeiras

Na madrugada desta sexta-feira, 27, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma farmácia localizada na Avenida Integração Nacional, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo site Extra de Rondônia, um homem que estava em uma barraca nas proximidades, percebeu a ação criminosa. Ele relatou que estava acompanhado da esposa quando avistou um indivíduo, já conhecido no meio policial por envolvimento em diversos delitos, arrombando a porta do estabelecimento comercial.

Suspeitando de um furto em andamento, o homem foi até o local e, ao chegar em frente à farmácia, constatou que a porta havia sido danificada. As molduras estavam amassadas e havia um pedaço de cadeado no chão. Ao abrir a porta, deparou-se com o suspeito saindo do interior do prédio.

O criminoso ainda tentou fugir, mas foi contido pelo denunciante até a chegada da guarnição da Polícia Militar. O proprietário da farmácia foi informado da ocorrência e compareceu ao local para verificar os danos e possíveis objetos furtados.

Durante a ação, a PM recolheu o cadeado rompido e uma barra de ferro utilizada no arrombamento. O material apreendido, o autor do crime e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Câmeras do sistema de segurança da farmácia registraram toda a movimentação do suspeito e deverão contribuir com a investigação do caso.

>>>Vídeo: