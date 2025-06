Ladrões arrombam mercado, desligam energia e furtam dinheiro do caixa em Vilhena

Na madrugada de sábado, 28, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um mercado localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com o proprietário do estabelecimento, que relatou ter encontrado o comércio arrombado ao chegar pela manhã. Segundo ele, os criminosos utilizaram uma barra de ferro para quebrar os cadeados da porta e conseguir acesso ao interior do prédio.

A vítima informou ainda que os bandidos desligaram o disjuntor geral de energia elétrica do mercado antes de praticarem o crime, o que desativou o sistema de videomonitoramento e dificultou a identificação dos autores.

Do local, foi subtraída a quantia de R$ 500,00 em dinheiro que estava no caixa.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.