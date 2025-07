Deputada Rosangela Donadon anunciará hoje, na arena do rodeio, o 1º Circuito Sertanejo de Provas Equestres do Cone Sul

Durante a programação do rodeio em Vilhena, que marca a etapa final do 1º Circuito de Rodeios Sertanejos do Cone Sul, a deputada estadual Rosangela Donadon fará um novo e importante anúncio na noite deste sábado, 5: o lançamento do 1º Circuito Sertanejo de Provas Equestres do Cone Sul.

A iniciativa visa ampliar o incentivo ao esporte rural, promovendo a valorização das habilidades equestres e fortalecendo as tradições sertanejas na região. O circuito contemplará quatro modalidades: Prova dos Três Tambores, Ranch Sorting, Laço em Dupla e Laço Comprido.

Segundo a deputada, o novo projeto surge como resposta à grande aceitação do público e dos competidores nas etapas do circuito de rodeio, e buscará envolver ainda mais atletas, famílias e comunidades dos municípios do Cone Sul de Rondônia.

“Nosso objetivo é continuar promovendo o lazer, a cultura, o esporte e o fortalecimento da economia local. Com as provas equestres, daremos ainda mais espaço para os talentos da nossa região brilharem nas arenas e levarem adiante essa tradição tão forte do nosso povo”, destacou Rosangela Donadon.

O anúncio oficial será feito hoje, diretamente da arena do Estádio Portal da Amazônia, durante a programação do rodeio.

Para mais informações, entre em contato com o organizador Zé Geraldo: (69) 99918-7680.