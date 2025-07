Deputado estadual Luizinho Goebel confirma presença nos festejos de 37 anos de emancipação de Cabixi

O deputado estadual Luizinho Goebel confirmou que estará presente nos festejos em comemoração aos 37 anos de emancipação política de Cabixi, município localizado no sul de Rondônia.

A celebração acontece no próximo sábado, 6 de julho, e contará com uma programação especial organizada pela Prefeitura e Câmara Municipal.

Luizinho participará das atividades comemorativas e irá prestigiar o aniversário da cidade ao lado de autoridades locais, lideranças políticas e moradores da região. O parlamentar é um dos representantes da região sul na Assembleia Legislativa de Rondônia e mantém uma atuação frequente nos municípios que compõem essa parte do estado.

A presença de Luizinho Goebel nos eventos reforça a relação de parceria entre o parlamentar e o município de Cabixi, que ao longo dos anos recebeu apoio para diversas ações e projetos voltados ao desenvolvimento local.

e acordo com a programação, a comemoração do aniversário de Cabixi contará com eventos culturais, esportivos e uma sessão solene da Câmara Municipal em homenagem a ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e cidadãos que contribuíram para a história da cidade.

Cabixi foi emancipada em 1987 e completa neste ano 37 anos de existência como município independente. Os festejos devem reunir moradores e visitantes em celebração à trajetória de progresso e desenvolvimento da cidade.

A participação de representantes políticos como Luizinho Goebel nos eventos fortalece os laços institucionais e reafirma o compromisso com o crescimento das cidades do interior de Rondônia.