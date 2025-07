Eyder Brasil defende combate às queimadas em RO

O deputado estadual Eyder Brasil votou favorável ao Projeto de Lei que destina recursos para combater o desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais em Rondônia.

A votação acendeu um alerta, trazendo à memória a grave crise enfrentada pelo estado em 2024. Na ocasião, uma densa nuvem de fumaça cobriu a capital e o interior, superlotando hospitais com pacientes sofrendo de problemas respiratórios e levando ao cancelamento de dezenas de voos, o que isolou Rondônia.

“Vimos no ano passado o que a fumaça fez com nossos idosos e crianças, lotando os hospitais. Entre janeiro e setembro do ano passado, Rondônia registrou cerca de 7.280 focos de incêndios. Vimos nossa capital ilhada, com voos cancelados. Prevenir o fogo é uma questão de saúde pública e de responsabilidade”, ressaltou Eyder Brasil.