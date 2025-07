Homem é detido após ameaçar comerciante em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na noite desta segunda-feira, 7, para atender uma ocorrência de ameaça em um estabelecimento comercial situado na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com o relato da vítima, o proprietário do comércio, um homem desconhecido adentrou o local de forma agressiva, proferindo ameaças enquanto empunhava uma chaleira, insinuando que poderia agredi-lo com o objeto.

Após o ato, o suspeito deixou o estabelecimento. Com base nas informações e características fornecidas, a guarnição iniciou buscas pela região e localizou um indivíduo com vestimentas semelhantes às descritas.

Durante a abordagem, o homem confessou ter feito as ameaças utilizando a chaleira, afirmando que agiu sem nenhum motivo específico.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito se comprometeu a comparecer em juízo para responder pelo ato.