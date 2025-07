Motociclista é socorrido ao hospital após bater na traseira de carreta em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 8 de julho, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena, nas proximidades do Hotel Vizon, envolvendo uma motocicleta e uma carreta.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motociclista, identificado pelas iniciais A.G.M.H., trafegava pela via no sentido Cuiabá, quando colidiu na traseira de uma carreta que acessava a BR-364.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e permanece internado.

A vítima teria acabado de deixar a esposa no trabalho e retornava para casa no momento do acidente. Ainda não se sabe se o motorista da carreta percebeu a colisão, já que ele deixou o local sem prestar socorro.

Por se tratar de uma via marginal à rodovia federal, a Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que colheu informações para o registro da ocorrência e dará seguimento às investigações.