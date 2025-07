VÍDEO: Marcos Rocha anuncia exoneração de Sérgio Gonçalves ao vivo e acusa tentativa de golpe político em RO

“Jesus Cristo foi traído.” Com essa frase, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), resumiu o que classificou como a perda de confiança em seu vice, Sérgio Gonçalves da Silva, durante entrevista ao programa “Alerta RO”, transmitido pela Rema TV na segunda-feira (7).

Rocha anunciou, ao vivo, a exoneração de Sérgio do cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), formalizada por decreto no mesmo dia. As informações são do site Rondônia Dinâmica.

No relato, o governador disse ter confiado no vice desde o início da gestão, citando inclusive que já o havia convidado para compor a chapa em eleições anteriores. Mas, segundo ele, essa relação foi rompida quando tomou conhecimento de articulações políticas durante sua ausência do país.

Rocha contou que, enquanto estava em missão oficial no Oriente Médio, enfrentando restrições de retorno em razão do conflito na região, aliados do vice teriam procurado parlamentares estaduais na tentativa de impedir a prorrogação legal de sua licença, o que poderia abrir caminho para a vacância do cargo e posse do vice.

A manobra, segundo ele, foi rejeitada pela Assembleia Legislativa, que aprovou uma emenda à Constituição de Rondônia para assegurar sua permanência no cargo. Rocha ainda afirmou que o grupo ligado ao vice tentou judicializar a questão, mas o processo teria sido protocolado de forma incorreta, resultando em derrota jurídica.

Após esse revés, o governador disse que houve um novo movimento político: “Ele fez parceria com o partido que eu ganhei nas eleições no primeiro e no segundo turno.” Embora não tenha mencionado nomes, a declaração faz referência indireta ao Partido Liberal (PL), que foi derrotado por Rocha nas eleições de 2022 e é liderado em Rondônia pelo senador Marcos Rogério.

No encerramento da fala, Marcos Rocha confirmou a saída de Sérgio do governo: “Nesse momento aqui, eu quero dizer que a gente vai ter que fazer a substituição.”

A exoneração foi formalizada no Diário Oficial do Estado, edição suplementar de 7 de julho de 2025. No mesmo ato, foi nomeado para a pasta Lauro Fernandes da Silva Junior.

>>> ASSISTA AO VÍDEO E LEIA O DECRETO DE EXONERAÇÃO: