Atletas rondonienses conquistam títulos no Mundial de Karatê Internacional com apoio do deputado Laerte Gomes

Duas jovens atletas de Rondônia fizeram história no Campeonato Mundial de Karatê WUKF de 2025, realizado de 9 a 13 de julho, na cidade de Malmö, na Suécia.

Com o apoio do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), Maria Eduarda Bezerra Pacheco e Analys Brito Wosniach, ambas de Ji-Paraná, representaram a Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (Fekir) e alcançaram resultados impressionantes na competição internacional.

Maria Eduarda se consagrou campeã mundial na categoria kata individual, levando o nome de Ji-Paraná e do Brasil ao lugar mais alto do pódio. Já Analys Brito conquistou o vice-campeonato na mesma modalidade, demonstrando talento, disciplina e uma trajetória promissora no esporte. A participação das atletas só foi possível graças ao incentivo do parlamentar, que vem defendendo e apoiando políticas públicas de valorização ao esporte, como o Programa Proatleta.

Laerte Gomes destacou que acredita no poder transformador do esporte e que continuará destinando esforços para garantir que jovens como Maria Eduarda e Analys tenham oportunidades de mostrar seu talento, dentro e fora do país.

“É motivo de orgulho para todos nós ver essas meninas levando com garra o nome de Ji-Paraná e Rondônia para o mundo. Quando investimos no esporte, investimos no futuro dos nossos jovens”, afirmou o deputado.

Maria Eduarda (Foto: Divulgação)

Além da conquista nos tatames, as atletas retornam ao Brasil como verdadeiras inspirações para a juventude rondoniense, provando que, com apoio, foco e determinação, é possível alcançar grandes feitos. O deputado reiterou seu compromisso com o fortalecimento do esporte e afirmou que seguirá defendendo iniciativas que proporcionem mais visibilidade e oportunidades aos atletas do estado.