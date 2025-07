Motociclista é socorrido após cair em valeta às margens da BR-364 em Vilhena

Na noite de domingo, 13, um motociclista foi socorrido após perder o controle da direção e cair em uma valeta às margens da BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações preliminares, o condutor, que não teve a identidade divulgada, trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou saindo da pista e sofrendo a queda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu à ocorrência, realizando os procedimentos de praxe e sinalizando a área para evitar novos acidentes.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde do motociclista, tampouco se ele apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. As causas do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes.