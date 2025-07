Motociclista fica ferido após colidir com bicicleta conduzida por criança em Vilhena

Um acidente envolvendo uma motoneta Honda Biz e uma bicicleta foi registrado na tarde de domingo, 13, na Avenida Cléber Mafra de Souza, no bairro Orleans, em Vilhena.

O condutor da motoneta sofreu ferimentos na região da cabeça e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda no local.

De acordo com informações de testemunhas, a motoneta trafegava no sentido Orleans–Porto Velho quando, repentinamente, uma criança que conduzia uma bicicleta entrou na via ao tentar desviar de uma carreta estacionada. O motociclista não conseguiu evitar a colisão, e ambos caíram com o impacto.

Ainda conforme relatos, o pai da criança chegou instantes após o acidente e a retirou do local, impossibilitando a verificação de seu estado de saúde e se houve encaminhamento a alguma unidade de saúde.

O condutor da motoneta permaneceu no local até a chegada do resgate. A perícia foi acionada, mas não compareceu, pois os veículos já haviam sido removidos antes da chegada da equipe técnica.

Policiais militares realizaram buscas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Hospital Regional para verificar se alguma criança havia dado entrada, mas, até o fechamento desta matéria, não havia registros relacionados ao acidente.