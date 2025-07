PROJETO FORÇA DO CAMPO: Senador Bagattoli anuncia equipamentos aos pequenos produtores de Vila Nova Samuel

O projeto “Força do Campo” segue mudando o dia a dia de diversas famílias e pequenos produtores rurais do estado. A última ação do projeto foi um dia de campo realizado na Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari.

A parceria do senador Jaime Bagattoli (PL) com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) tem levado capacitação, recursos e maquinários a associações rurais e cooperativas, promovendo apoio técnico às famílias e aos produtores da região.

“Tudo aqui é pensado para que os produtores e as famílias possam melhorar a produção e aumentar a produtividade. É de vital importância que a gente capacite e oriente esses pequenos produtores, até porque grande parte dos alimentos da nossa mesa vem da agricultura familiar”, destaca o senador.

Na primeira etapa do “Força do Campo”, os técnicos têm realizado um diagnóstico das máquinas para que o projeto possa adquirir e entregar novos equipamentos de acordo com a necessidade de cada região .

Em Vila Nova Samuel, por exemplo, o senador anunciou a aquisição de um trator que deverá ser entregue à comunidade ainda nos próximos meses.

INVESTIMENTO NO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Graças ao recurso aplicado por Bagattoli, o Ifro pretende atender 36 associações e cooperativas em 18 municípios de Rondônia. Entre as ações desenvolvidas pelo projeto “Força do Campo” está a formação, o desenvolvimento tecnológico e até a aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

Na primeira rodada de visitas, iniciada em abril, estão sendo contempladas associações e cooperativas dos municípios de Ariquemes, Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Porto Velho.