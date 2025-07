Adolescente é apreendido com drogas e tenta fugir da polícia durante abordagem em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 24, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina nas proximidades da Praça do Setor 19, em Vilhena, quando avistou um adolescente já conhecido do meio policial, identificado como E., no momento em que entregava um cigarro a outro jovem.

Ao notar a presença da viatura, o segundo indivíduo, posteriormente identificado como J., tentou se livrar do cigarro jogando-o ao chão. E., por sua vez, também arremessou um invólucro branco ao solo.

Diante da atitude suspeita, os policiais ordenaram que ambos se posicionassem de costas, com as mãos na cabeça, para realização da revista pessoal.

Com E., foram encontrados apenas R$ 52,00. Já os objetos arremessados foram recolhidos: próximo a J., foi localizado um cigarro de maconha, enquanto ao lado de E., havia um invólucro contendo aproximadamente 2 gramas de crack.

Diante do flagrante, E., que é menor de idade e estava sem documentos, recebeu voz de apreensão. Os policiais o conduziram até sua residência para informar seu responsável legal e tentar localizar documentos de identificação.

Ao chegar em casa, o adolescente tentou fugir, sendo necessário o uso moderado da força e a aplicação de algemas, sem causar lesões aparentes.

Após ser contido, E., revelou que havia mais droga em seu quarto e autorizou a entrada dos policiais na residência. No imóvel, foi encontrada outra porção de crack (4 gramas), além de R$ 155,00 em espécie. Nenhum documento foi localizado, e a identificação foi feita com base nas informações fornecidas pelo próprio menor.

Questionado sobre a origem das drogas e do dinheiro, E., permaneceu em silêncio, limitando-se a negar o envolvimento com o tráfico, embora tenha admitido que não possui trabalho fixo.

A madrasta do adolescente, foi localizada e acompanhou o procedimento. Ela informou que o menor foi morar com o irmão, maior de idade, mas atualmente vive sozinho e se recusa a retornar à casa do pai.

Já J., mesmo tendo sido flagrado recebendo o cigarro de maconha, negou ter adquirido o entorpecente de E., e não quis informar onde o conseguiu. Ele também se recusou a dizer onde mora.

Ambos foram conduzidos e apresentados ao comissariado de plantão em condições físicas normais.

Ao final da ocorrência, foram apreendidos:

R$ 207,00 em espécie, 6 gramas de crack, um smartphone Samsung azul.

O caso segue sob investigação da autoridade competente.