Delegado Camargo abre gabinete itinerante na Expoari para ouvir demandas da população

Durante a 40ª edição da Expoari, que acontece entre os dias 23 de julho e 3 de agosto em Ariquemes, o deputado estadual Delegado Camargo estará presente com seu gabinete itinerante, disponibilizando atendimento direto à população.

A proposta do gabinete itinerante é aproximar o mandato do cidadão, garantindo a participação popular e ouvindo de perto as principais demandas da comunidade. O gabinete funcionará dentro do parque de exposições e estará aberto ao público em todos os dias do evento.

“Quero convidar a população para estar conosco durante a Expoari. Estarei com meu gabinete de portas abertas para conversar, ouvir sugestões, receber demandas e dialogar com cada cidadão que desejar contribuir para a melhoria do nosso estado”, destacou o parlamentar.

Durante o evento, Delegado Camargo também reforçará o compromisso do mandato com pautas como saúde, segurança pública, inclusão social, defesa do agronegócio e fortalecimento das famílias rondonienses.

A Expoari é uma das maiores feiras agropecuárias da região Norte, reunindo produtores rurais, expositores, empreendedores e visitantes de todo o estado. O gabinete itinerante do deputado será um canal direto para que a população possa apresentar reivindicações, sugestões de projetos e acompanhar de perto o trabalho parlamentar.

“Meu mandato é feito para o povo, e nada mais justo do que estar ao lado de quem realmente precisa, principalmente em um evento tão tradicional e importante para nossa economia e cultura como a Expoari”, finalizou Delegado Camargo.