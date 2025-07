Homem é flagrado com celular de procedência duvidosa em ponto de uso de drogas em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 24, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando avistou um homem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência aparentemente abandonada.

O imóvel, que teve parte de sua estrutura demolida, não possui moradores nem qualquer tipo de delimitação externa, sendo comumente utilizado por usuários de entorpecentes para o consumo de drogas, conforme já identificado pelas autoridades locais.

Diante da situação, os policiais abordaram o suspeito, identificado como J. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, exceto um cachimbo artesanal utilizado para o consumo de entorpecentes. Ele afirmou ter feito uso de crack instantes antes da abordagem.

Em seu bolso, os policiais encontraram um aparelho celular da marca Samsung, na cor azul escuro, que apresentava na tela inicial a foto de dois idosos.

O aparelho estava bloqueado e sem chip de operadora. Questionado sobre a procedência do celular, J., confessou ter adquirido o item por apenas R$ 100,00 no mesmo dia, em um ponto conhecido pelo uso de drogas, localizado na esquina da Rua 1513 com a Rua Dália, embaixo de um pé de manga, no mesmo bairro.

J., declarou ainda, em vídeo gravado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), que tinha plena consciência de que o aparelho poderia ser produto de furto ou roubo. Afirmou também que pretendia revendê-lo por um valor superior, com o objetivo de obter vantagem financeira.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à UNISP para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

O aparelho foi entregue ao comissário de plantão para apuração da origem e eventual devolução ao legítimo proprietário.