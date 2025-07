Polícia Civil deflagra operação em quatro cidades para desarticular grupos criminosos envolvidos em assassinatos em RO

Nesta quinta-feira, 24, a Polícia Civil de Rondônia deflagrou a operação “Linha de Frente”, com o objetivo de desarticular organizações criminosas envolvidas em homicídios e na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região central do estado.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste e contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão domiciliar. As diligências foram realizadas nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Vale do Paraíso e Jaru. Em Jaru, dois dos alvos foram presos em flagrante após o assassinato de uma mulher ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira.

A operação também incluiu varreduras em celas de unidades prisionais de Ji-Paraná, como parte dos esforços para conter a atuação de facções que, segundo as investigações, vinham orquestrando crimes de dentro do sistema penitenciário.

As investigações tiveram início há pouco mais de 30 dias e, mesmo antes da deflagração da operação, já haviam resultado na prisão de cinco suspeitos e na apreensão de quatro armas de fogo, além de outros elementos que reforçam as provas reunidas pelas autoridades.

Cerca de 70 agentes das forças de segurança foram mobilizados para cumprir os mandados e executar ações táticas, reforçando o combate direto às organizações criminosas responsáveis por uma escalada de homicídios na região, motivada por conflitos entre facções rivais pelo domínio do tráfico.

Os detidos são apontados como integrantes ativos dessas facções e suspeitos de envolvimento direto em execuções recentes. Em nota, a Polícia Civil informou que os nomes dos investigados não serão divulgados neste momento, por conta do sigilo das investigações.

A corporação destacou ainda que esta é apenas a primeira fase de uma força-tarefa estratégica e permanente voltada ao enfrentamento do crime organizado em Rondônia. As diligências continuam e novas ações devem ocorrer nos próximos dias.