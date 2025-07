VÍDEO: Incêndio destrói residência após possível desentendimento familiar em Cerejeiras

Na noite do último sábado, 19, uma residência localizada na Rua Panamá, no bairro Primavera, em Cerejeiras, foi parcialmente destruída por um incêndio, que teria sido possivelmente provocado após uma discussão familiar.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que foram acionados por uma vizinha que percebeu as chamas.

Segundo o boletim, a vizinha, ao notar o fogo e ouvir pedidos de socorro, correu para ajudar e encontrou a moradora identificada por R., aparentemente embriagada, com sinais de desequilíbrio e odor etílico. Ela foi retirada do imóvel com ajuda de outros vizinhos.

Durante a conversa com os bombeiros, R., alegou que o incêndio começou após um desentendimento com o marido, que teria saído da casa com o celular dela. Isso a teria irritado a ponto de colocar fogo propositalmente na residência. As chamas se alastraram rapidamente, destruindo diversos móveis e causando prejuízos.

O Corpo de Bombeiros agiu rápido para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse casas vizinhas. R., foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e poderá responder por crime ambiental e dano ao patrimônio.

A motivação do incêndio teria sido uma suposta vingança contra o companheiro, identificado apenas como “Nego”, com quem a suspeita teria discutido momentos antes.

A Polícia Civil agora investiga o caso para apurar todas as circunstâncias e responsabilidades sobre o incêndio.

>>>Vídeo: