VÍDEO: Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Cerejeiras

Na noite de quarta-feira, 23, um incêndio em uma residência localizada na Avenida Brasil, em Cerejeiras, mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada via Central de Operações após populares relatarem que o imóvel estava em chamas.

No local, diversas pessoas tentavam retirar pertences da residência na tentativa de salvar o que fosse possível antes que o fogo consumisse tudo.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao endereço e iniciou os procedimentos de combate às chamas, conseguindo controlar e extinguir o incêndio.

O morador da casa, identificado como K.M.R., informou às autoridades que dormia no quarto no momento do incidente e só percebeu o fogo após inalar a fumaça. Felizmente, ele conseguiu sair ileso.

A Polícia Militar permaneceu no local, prestando apoio na segurança e no isolamento da área para garantir a atuação segura dos bombeiros. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para os devidos fins legais.

>>>Vídeo: