AGIV conquista 22 medalhas em Manaus, garante vaga no nacional em SP e busca patrocinadores; veja fotos

A Associação Ginástica Vilhenense (AGIV) teve desempenho de destaque no Torneio Regional de Ginástica Rítmica, “Etapa Norte”, realizado nos dias 23 a 26 de julho, na cidade de Manaus (AM).

O evento reuniu atletas de diversos estados da região, e a equipe de Vilhena conquistou 22 medalhas, além de garantir classificações expressivas para o Campeonato Nacional, que acontecerá nos dias 4 a 9 de novembro, em Aparecida do Norte (SP).

Com apresentações marcadas por técnica, precisão e dedicação, a AGIV obteve importantes resultados nas provas em grupo:

Trio Juvenil – 1º lugar (classificação para o Nacional)

Trio Pré-infantil – 2º lugar (classificação para o Nacional)

Conjunto Infantil – 2º lugar (classificação para o Nacional)

Trio Adulto – 3º lugar (classificação para o Nacional)

Além das conquistas coletivas, atletas da AGIV também se destacaram nas provas individuais:

Heloísa Mariana Gonçalves (Pré-infantil Nível 1): 3º lugar geral e 3º lugar no aparelho corda (classificada para o Nacional)

Kiara Moreira Carvalho (Infantil Nível 3): 3º lugar geral e 3º lugar no aparelho bola (classificada para o Nacional)

Bruna Alice Bianchessi Tesser (Juvenil Nível 1): 3º lugar geral e 3º lugar no aparelho bola (classificada para o Nacional)

Anna Cristina Pimenta Cantoni (Juvenil Nível 1): 2º lugar no aparelho maças, sendo destaque da categoria.

Como reconhecimento pelo desempenho coletivo, a AGIV também recebeu o troféu de 3º lugar por equipe, concedido aos clubes com maior pontuação geral na competição.

Com vagas garantidas no Campeonato Nacional, a ser realizado em novembro em SP, a AGIV enfrenta agora o desafio de arrecadar recursos para cobrir os custos com deslocamento, hospedagem e alimentação das atletas e comissão.

A associação convida empresas, instituições, comerciantes e apoiadores do esporte a se tornarem parceiros desta jornada, contribuindo para que as ginastas representem Rondônia em mais uma importante competição nacional.

As inscrições para novos alunos estão abertas. Para mais informações e colaborações entrar em contato através do número: (69) 98118-4338. O escritório da associação fica localizado na avenida José do Patrocínio, 4063, no Centro de Vilhena.

A Associação Ginástica Vilhenense (AGIV), por meio de sua assessoria, agradece publicamente a todos os alunos, familiares, patrocinadores e apoiadores que contribuem para o fortalecimento e continuidade do projeto.

O reconhecimento é extensivo aos parceiros institucionais e autoridades que têm apoiado diretamente a participação da equipe nas competições regionais e nacionais:

Sejucel – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMES – Secretaria Municipal de Esporte

Câmara de Vereadores de Vilhena

Vereadores Zé Duda e Jander Rocha

Deputado Estadual Cássio Góis

A AGIV também presta homenagem e gratidão à sua equipe técnica, que tem sido essencial na formação das atletas e nos resultados conquistados:

Comissão Técnica da AGIV:

Técnica: Igla da Silva Dencker

Auxiliares Técnicas: Samyris Eduarda da Silva Quadros e Maria Isabely

Professor de Ballet e Fisioterapeuta: Edney Andrade Zanchin

Professora de Preparação Física: Renata Machado

Diretoria da AGIV:

Presidente: Vera Alice Bianchessi Tesser

Vice-presidente: Hanna dos Santos Pereira

Secretária: Lizabethi Teixeira Piovovar

Vice-secretária: Ketti Michelle Costa

Tesoureira: Igreidiane Cristina Domingues Fuzaro

Diretora Administrativa: Claudionice Alves Domiciano

Conselho Fiscal: Edineia Bianqui da Silva

Com resultados expressivos e representando Rondônia com orgulho, a AGIV segue empenhada na missão de formar atletas com excelência, dedicação e espírito esportivo.

