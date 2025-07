Operação conjunta coíbe “rolês do grau” e apreende drogas e munição em Cacoal

Na manhã de terça-feira, 29, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi deflagrada no distrito de Riozinho, em Cacoal, com o objetivo de coibir a prática ilegal de “grau”, manobras perigosas realizadas com motocicletas em vias públicas.

A ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da PM, que reuniu denúncias de moradores sobre a realização frequente desses “rolês”, colocando em risco a segurança viária e o sossego da comunidade.

Com base em mandados judiciais, as equipes cumpriram diligências simultâneas em quatro endereços do distrito. Durante o cumprimento, foram apreendidas motocicletas utilizadas nas manobras ilegais, aparelhos celulares que podem conter provas da organização dos eventos, além de porções de drogas e uma munição de uso restrito.

Um dos alvos da operação resistiu à abordagem policial, danificou um celular durante o flagrante e precisou ser contido com o uso proporcional da força. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

De acordo com as forças de segurança, os investigados são suspeitos de liderar encontros ilegais que não apenas perturbavam a ordem pública, mas também colocavam a vida de terceiros em risco.

A operação reforça o compromisso das instituições policiais com a manutenção da ordem, a preservação da vida e a tranquilidade dos moradores de Riozinho.