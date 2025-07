Wiveslando Neiva visita Nova Mamoré e participa de inauguração de iluminação na BR-425

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) esteve em Nova Mamoré nesta semana acompanhado do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

A visita teve como objetivo ouvir lideranças locais, conhecer as demandas da população e reforçar o compromisso com o desenvolvimento da região.

A agenda começou no distrito de Nova Dimensão e seguiu até o Assentamento Tiago Campin, onde Wiveslando conversou com produtores rurais sobre os principais desafios enfrentados pelo setor. Na sequência, participou de reuniões com os vereadores Adalto, Célio Brito, Irmão Jó, Jair da 29 e Toinho Barroso, debatendo prioridades do município em áreas como infraestrutura, saúde e agricultura. Ele também se reuniu com os ex-vereadores Abílio Baiano e Zé Carlos, atualmente secretário municipal de Agricultura e secretário adjunto da pasta, respectivamente.

“Foi um momento importante para estreitar o diálogo com lideranças locais e ouvir quem vive a realidade do campo e da cidade. São essas conversas que nos ajudam a construir propostas mais eficazes, com foco no fortalecimento da agricultura familiar, na infraestrutura e no bem-estar da população de Nova Mamoré”, afirmou Wiveslando Neiva.

As visitas fortaleceram o vínculo entre representantes estaduais e municipais, ampliando o diálogo em torno de projetos estruturantes e políticas públicas que atendam às necessidades do município. Wiveslando também reiterou sua disposição em seguir atuando como uma ponte de ligação do município para a busca por recursos e apoio para as iniciativas locais.

Encerrando a visita, Wiveslando participou da cerimônia de inauguração da nova iluminação pública no trecho urbano da BR-425, em Nova Mamoré. A solenidade contou com a presença do prefeito Marcélio Brasileiro e do deputado estadual Ezequiel Neiva, que destacaram a relevância da obra para a segurança e qualidade de vida dos moradores.

“Cada visita é uma oportunidade valiosa para entender as necessidades reais da população e fortalecer nosso compromisso com soluções concretas. Estamos trabalhando com responsabilidade e diálogo para levar desenvolvimento, dignidade e mais qualidade de vida aos moradores de Nova Mamoré e de toda a região”, concluiu Wiveslando Neiva.