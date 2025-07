Casal é conduzido para delegacia após chamar adolescente para fazer sexo em Vilhena

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, onde envolvia um casal e um adolescente, em Vilhena.

Ao chegar ao local, a equipe policial entrou em contato com a vítima que disse ser menor de idade, e ele relatou que mora em Chupinguaia e estava passando férias na casa do seu amigo, que também é adolescente.

A vítima, ainda contou que estavam todos bebendo, e após seu amigo ir dormir, a mãe dele se sentou em seu colo e começou a beijá-lo na frente do marido.

Em seguida, o pai do amigo o chamou para ir ao quarto do casal. Ao entrar no quarto os três tiraram a roupa e o casal começou a praticar sexo, chamando-o para participar também. Ainda segundo a vítima, depois de ter tirado a roupa e ver o casal praticando sexo, caiu em si e desistiu do ato, momento este que o casal insistiu que ele participasse.

Em seguida, o filho do casal teria acordado e foi até o quarto dos pais perguntando pelo amigo, os pais teriam dito que ele não estava lá, e após ele insistir o menor saiu do quarto, momento este que o filho do casal ficou transtornado ao ver o ocorrido, dizendo que eles não deveriam ter feito aquilo.

A mulher e o marido disseram aos policiais que é um casal “liberal” e que o menor teria mandado mensagem pedindo para comprar bebida alcoólica. Todavia, depois de beberem houve um clima entre os três e com isso, o chamou para o quarto juntamente com seu esposo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e apresentados ao comissário de plantão para providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado apara acompanhar o registro da ocorrência.