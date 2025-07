PC divulga fotos de suspeitos de homicídio e pede apoio da população em Vilhena

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), divulgou nesta quinta-feira, 31, as fotos de dois homens foragidos suspeitos de envolvimento em um homicídio brutal ocorrido em Vilhena.

Os procurados são Fabiano Bras Paulino, conhecido como “Negão”, e Márcio Pereira de Oliveira, o “Baco Baco”.

Ambos são investigados pela morte de Ademir Zeni, que foi agredido violentamente na noite de sexta-feira, 18 de julho de 2025, em frente ao Bar Esquinão, localizado na Rua 1512 com a Avenida 731, em Vilhena.

De acordo com a investigação, a vítima foi atacada com socos, chutes e golpes de capacete após uma discussão motivada pelo furto de uma mangueira de jardim e uma extensão de fio de cobre. Testemunhas relataram que Ademir foi derrubado na calçada ao lado do bar, recebendo diversos golpes dos agressores.

Gravemente ferido, Ademir foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Vilhena, onde foi diagnosticado com traumatismo craniano. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, 19 de julho.

Diante da gravidade do crime, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária dos investigados, o que foi prontamente acatado. No entanto, até o momento, os suspeitos continuam foragidos.

A fim de obter apoio da comunidade na captura dos acusados, a Polícia Civil disponibilizou as imagens dos foragidos e orienta que qualquer informação sobre o paradeiro dos mesmos seja repassada de forma anônima pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia da Polícia Civil: (69) 3322-3001 ou 197 (WhatsApp)

DERCCV (WhatsApp): (69) 9914-3649

Polícia Militar: (69) 3322-3935

Presencialmente na Unisp de Vilhena

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para garantir a prisão dos suspeitos e a responsabilização pelos crimes cometidos. O órgão reafirma seu compromisso com a justiça e a segurança da sociedade vilhenense.