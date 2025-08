Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado após discussão por ciúmes em Vilhena

Na noite deste sábado, 2, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio ocorrida na Travessa 349 A, no bairro Vila Operária, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por terceiros que uma mulher, identificada como J.F.R., havia sido socorrida por uma conhecida em um carro particular e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido à gravidade dos ferimentos que apresentava.

Mesmo em estado clínico grave e com dificuldades para falar, a vítima conseguiu relatar aos policiais que o autor das agressões foi seu ex-namorado, identificado como D.T.S. Segundo o depoimento, o homem desferiu vários golpes de faca contra ela e fugiu logo em seguida, utilizando uma bicicleta de cor laranja. Ele ainda não foi localizado.

Durante buscas na área próxima à residência da vítima, a guarnição encontrou, cerca de três a quatro casas à frente do local do crime, uma faca com cabo branco e manchas de sangue. A arma, do tipo geralmente usada em açougues, foi recolhida e deve passar por perícia, já que há fortes indícios de que foi utilizada na tentativa de homicídio.

Uma testemunha relatou que, apesar de separados, vítima e agressor ainda residiam na mesma casa. Na noite do crime, após uma discussão motivada por ciúmes do atual companheiro da mulher, o suspeito teria ameaçado: “vou acabar com a sua vida”. Em seguida, pegou a faca e atacou a vítima com pelo menos cinco golpes, conforme constatado em laudo médico preliminar. As facadas atingiram costas, tórax e braço esquerdo.

Além do ataque físico, o agressor teria continuado com as ameaças por meio de mensagens e áudios enviados ao atual namorado da vítima, dizendo que ela estava “morrendo por causa dele” e que “iria até lá resolver a situação”.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida da UPA para o Hospital Regional de Vilhena, onde permanece sob cuidados médicos especializados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso. O suspeito segue foragido.