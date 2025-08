Reconhecimento consecutivo do “Selo Diamante” reforça liderança do governador Marcos Rocha na transparência pública em RO

O governador Marcos Rocha reafirma sua liderança pela valorização da boa governança e do acesso à informação, princípios que têm norteado sua gestão ao longo dos seis anos à frente do Palácio Rio Madeira.

Entre as conquistas de maior relevância destacadas pelo chefe do Executivo estadual, está a obtenção do “Selo Diamante” em Transparência Pública, concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), por dois anos consecutivos (2023 e 2024)

De acordo com os dados do Radar da Transparência da Associação, o reconhecimento alcançou nível nacional, evidenciando Rondônia como um dos estados mais transparentes do Brasil. O Estado ocupa a 2ª colocação no ranking nacional, com índice de 99,29%, e lidera na região Norte, com destaque absoluto ao atingir a 1ª posição, frente à média regional de 97,49%.

Segundo o governador, a avaliação concretiza a qualidade em transparência dos trabalhos desenvolvidos pela atual administração. “O Selo Diamante que recebemos duas vezes é uma prova do nosso excelente desempenho na liderança deste governo ao longo dos anos. Uma conquista que contribuiu para o crescimento social e econômico da população, pois fortalecemos a confiança de investidores e instituições nacionais e internacionais, estimulando para um ambiente de negócios mais seguro e atrativo”, enfatiza.

MAIS TRANSPARÊNCIA

A obtenção do “Selo Diamante” reflete um conjunto de investimentos feitos pelo governo em tecnologia, estruturação de portais de acesso à informação, capacitação de servidores e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Mais do que uma premiação, o índice posiciona Rondônia como referência em boas práticas administrativas, incentivando outros estados a seguirem pelo mesmo caminho.

Outro dado que reforça a responsabilidade fiscal e o compromisso com a boa gestão é “Nota A+ em Solidez Fiscal”, atribuído à Rondônia pela Secretaria do Tesouro Nacional. Este indicador considera critérios como capacidade de pagamento, equilíbrio das contas públicas e autonomia financeira, e está relacionado à transparência dos atos de governo, determinando o quanto mais claras e disponíveis são as informações, maior é a capacidade do Estado de atrair investimentos e planejar políticas públicas eficientes.