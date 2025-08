CEREJEIRAS: cavalgada marca abertura e renomados artistas animarão festa no IV Agro Rodeio; vídeos

Neste domingo, dia 3, realizou-se a Cavalgada que marca o início do Agro Rodeio, um dos maiores eventos da região do Cone Sul, que acontecerá de 7 a 10 de agosto no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, em Cerejeiras.

A cavalgada, que começou às 10h, percorreu diversas ruas e avenidas da cidade, reunindo cavaleiros e amazonas de toda a região.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Antonio Marcos de Quadros Severo, conhecido como “Marcão da Rádio”, que é vereador e atua como diretor e foi responsável pela articulação dos recursos para o evento, afirmou que a cavalgada foi a maior já realizada no município em termos de quantidade de animais. Ele prometeu que a IV edição do Agro Rodeio será inesquecível, destacando que além das competições de cavaleiros e montarias, haverá premiação em dinheiro para o rodeio em touros.

Marcão também informou que a abertura oficial do evento ocorrerá na noite de quarta-feira, dia 6, e que durante toda a semana haverá uma programação diversificada, incluindo shows, exposições e outras atrações, celebrando a cultura rural e a tradição do rodeio. A entrada será gratuita, graças ao apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva.

Quanto à programação de shows, estão confirmados: o grupo “Embalo do Forró”, na quinta-feira, dia 7; a Banda Maavah, na sexta-feira, dia 8; e, no sábado, dia 9, o renomado cantor Léo Nascimento. Veja a programação completa abaixo.

LÉO NASCIMENTO

Léo Nascimento, nome artístico de Leandro Berg de Oliveira do Nascimento, nasceu em Imperatriz (Maranhão), mas foi criado em Porto Velho, capital do estado de Rondônia.

Em 2014 tudo mudou na vida de Léo, quando trabalhava como servente de pedreiro e foi filmado cantando sentado no chão e encostado em uma parede verde.

