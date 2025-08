TEATRO MUNICIPAL DE VILHENA: Amanda Areval reúne classe artística e compila sugestões para projeto que revolucionará cultura local e regional

Recentemente, o auditório da Câmara Municipal de Vilhena foi palco de um importante encontro entre representantes da classe artística, arquitetos, servidores públicos e entusiastas da cultura local.

Convocados pela vereadora Amanda Areval, os participantes puderam conhecer em primeira mão a versão atualizada do projeto do teatro municipal, desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento Urbanístico da Prefeitura com assinatura técnica do arquiteto e professor Lucas Veronese, servidor da Secretaria Municipal de Terras (Semter).

Durante o evento, foram apresentadas as principais mudanças em relação à proposta anterior, de 2024, agora com foco ampliado na funcionalidade, sustentabilidade e adequação à identidade cultural da cidade. “Como sugestão do Lucas, convocamos toda a classe cultural e também os organizadores de eventos, entidades e profissionais de arquitetura, para abrir esse espaço de escuta com o objetivo de que todos possam participar da construção desse sonho com suas sugestões e propostas. Política participativa é isso: ouvirmos antes aqueles que serão impactados pelas medidas de grande vulto da cidade”, destacou a vereadora Amanda Areval, que organizou o evento e mobilizou a coleta de todas as sugestões.

Além de terem sido feitas várias sugestões durante o encontro, o evento deu início a uma Consulta Pública Virtual que resultou em dezenas de contribuições compiladas em um dossiê enviado oficialmente por Amanda Areval à Prefeitura nesta segunda-feira, 4 de agosto. Entre as principais propostas destacam-se: ampliação dos camarins para atender turmas maiores, adaptação da fachada, criação de espaço para piano de cauda, cadeiras removíveis para expansão do palco, inclusão de assentos adequados para pessoas gordas e implantação de tecnologias como banheiros inteligentes, bilheteria digital e sensores de automação ambiental.

Boa parte das sugestões foram já incorporadas pela equipe de projetos e aprovadas pelos arquitetos. Outras ainda continuam em deliberação pelo Executivo municipal. “Estamos trabalhando há bastante tempo no projeto, mas é preciso que ele seja eficiente, acolhedor, acessível e atenda às necessidades da classe artística e cultural da cidade. Por isso nos colocamos à disposição para que todos façam seus apontamentos como forma de melhorarmos o projeto. Agradeço à vereadora Amanda Areval pela oportunidade de ter esse contato direto e franco com tantas pessoas que realmente desejam colaborar”, afirmou o arquiteto Lucas Veronese. Ele conduziu a explanação técnica do projeto e destacou a importância das sugestões apresentadas pela comunidade.

Acadêmicos do Ifro fizeram ainda propostas que envolvem tecnologia, como a integração de sensores IoT para detecção de incêndios, controle de energia, bilheteria digital, site para compra de ingressos, sistema de feedback do público após os espetáculos, corredores e cadeiras iluminadas, entre outros.

O Teatro Municipal de Vilhena é uma demanda histórica e, agora, com base em uma proposta técnica reformulada e escuta pública efetiva, poderá ganhar contornos mais democráticos e sensíveis às necessidades locais. A equipe de projetistas garantiu que todas as contribuições recebidas serão agora avaliadas e, na medida do possível, incorporadas ao projeto executivo que será enviado para licitação, com recursos aproximados de R$ 10 milhões viabilizados pelo senador Confúcio Moura, dos quais R$ 5 milhões já se encontram disponíveis.

A expectativa é que a licitação seja feita este ano e que a obra, a ser edificada ao lado da Fundação Cultural de Vilhena, na avenida Tancredo Neves, leve até dois anos para ser concluída.