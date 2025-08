VACINAÇÃO: Governo de RO intensifica ações em cidades do Cone Sul fronteiriças por surto de sarampo na Bolívia

Mutirão de campanha “Vacinação Sem Fronteiras” levará profissionais de saúde para promover medidas de proteção conta o sarampo na população de áreas fronteiriças e com baixas coberturas vacinais no estado.

Com a ocorrência de casos de sarampo no território boliviano e regiões próximas à fronteira com o Brasil, o governo de Rondônia tem realizado uma série de medidas que incluem vigilância epidemiológica, reforço da cobertura vacinal e orientação à população sobre os cuidados necessários.

Sob a coordenação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), as ações garantem que o estado mantenha-se livre da circulação do vírus, por meio de estratégias como o programa “Vacinação Sem Fronteiras”, que atua há quatro anos combatendo em áreas de risco.

A Agevisa intensifica de forma coordenada o bloqueio vacinal, a vacinação seletiva e o envio de imunizantes aos 52 municípios, priorizando áreas fronteiriças e aquelas com baixas coberturas vacinais.

Entre as cidades apontadas pelo Relatório da Coordenação Estadual de Imunizações, estão os municípios de Fronteira: Alta Floresta d’ Oeste; Alto Alegre do Parecis; Cabixi; Costa Marques; Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Pimenteiras d’ Oeste; Porto Velho; e

– São Francisco do Guaporé.

Municípios com coberturas vacinais baixas: Alvorada d’Oeste; Candeias do Jamari; Cacaulândia; Corumbiara; Mirante da Serra; Santa Luzia d’ Oeste.

Segundo o governador Marcos Rocha, a implementação desta ação estratégica visa proteger a saúde dos rondonienses. “Estamos mobilizados com ações de vacinação, vigilância ativa e orientação às famílias diante da situação. Assim, é fundamental que todos façam sua parte, mantendo seus cartões de vacinação atualizados e procurem as unidades de saúde”, declarou.

VACINAÇÃO

A coordenação estadual destaca ainda que a vacinação continua é a principal medida de proteção, sendo que crianças entre 6 e 8 meses passaram a receber a chamada “dose zero” da vacina dupla viral em regiões mais vulneráveis, além das doses de rotina para faixas etárias entre 12 meses e 59 anos. Considerado altamente contagioso, a única forma de impedir sua propagação é manter a população imunizada, e os pais e responsáveis devem conferir os cartões de vacina e procurar os postos de saúde.

Sendo mais do que ação de combate ao vírus, o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima , reforçou a consciência de que a prevenção começa com a informação. “A vacinação é uma responsabilidade compartilhada, e cada dose aplicada é uma barreira contra o avanço do sarampo. A Agevisa está presente nas regiões estratégicas, junto aos municípios, orientando e fortalecendo a vigilância, mas é essencial que a população se engaje, tire dúvidas, busque atendimento e compreenda que, em saúde pública, o cuidado de um protege todos”, explica.

SINTOMAS

A doença é causada por um vírus infeccioso e transmitida principalmente por secreções expelidas ao tossir, espirrar ou falar, permitindo permanecer viável no ar por horas, em locais fechados. Os principais sintomas incluem: Febre alta (acima de 38,5ºC); Manchas vermelhas no corpo; Tosse seca; Coriza; Conjuntivite; E, em alguns casos, manchas brancas características na mucosa bucal (manchas de Koplik).

A coleta de amostras laboratoriais, sangue, urina e swab nasofaríngeo, devem ser realizadas o quanto antes para confirmação diagnóstica. Além do reforço vacinal, a Agevisa, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), segue monitorando todas as regiões do estado com apoio das secretarias municipais.

A atuação conjunta com a Atenção Primária à Saúde (APS) garante o isolamento de casos suspeitos, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a ventilação adequada em ambientes de saúde, evitando o risco de transmissão institucional. Outras medidas de controle, como triagem de sintomáticos respiratórios, estão sendo adotadas em unidades públicas e privadas pelo estado.

ALERTA

Para ampliar o alcance das ações, a Agevisa orienta gestores municipais, profissionais da saúde e a população em geral a seguirem as recomendações constantes das autoridades de saúde, com base no Alerta Epidemiológico do Sarampo. Assim, a efetividade da resposta de enfrentamento dependerá da adesão da população à prática de imunização e notificação imediata de casos suspeitos pelas unidades de saúde.