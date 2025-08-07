Rosangela Donadon destina R$ 5 milhões para asfaltamento de bairros em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou a destinação de R$ 5 milhões em recurso para obras de asfaltamento no município de Vilhena.

A iniciativa beneficiará os bairros Jardim das Oliveiras (Setor 20), Jardim Primavera (Setor 17), Cidade Jardim I e Assossete (Setor 85), com a aplicação de 8,5 km de asfalto tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em ruas e avenidas da zona urbana.

Os recursos serão repassados em duas etapas: R$ 2,5 milhões no exercício de 2025 e R$ 2.499.339,32 no exercício de 2026, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia (DER-RO), responsável pelo fornecimento da massa asfáltica. A primeira parcela, no valor de R$ 2,5 milhões, já está disponível no DER para viabilizar o início da execução das obras.

A Prefeitura de Vilhena participará com uma contrapartida de R$ 2.178.846,90, que inclui a disponibilização de mão de obra, equipe técnica, maquinário, combustível e insumos complementares, como emulsões asfálticas para os serviços de imprimação e pintura de ligação. A execução será realizada por administração direta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP).

O investimento global da ação é de R$ 7.178.186,22. As obras de asfaltamento vão impactar positivamente a mobilidade urbana, facilitando o acesso aos bairros, melhorando o tráfego de veículos e o transporte público, além de valorizar imóveis e proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres.

“Essa é uma obra aguardada há muitos anos e que agora conseguimos tirar do papel com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura. Estamos levando mais dignidade, segurança e qualidade de vida para milhares de moradores de Vilhena”, destacou a deputada Rosangela Donadon.

A parlamentar também agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela liberação do recurso, e ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, pela parceria e contrapartida assegurada pelo município. “O trabalho em conjunto é o que torna possível a realização de grandes obras. Meu agradecimento ao governador Marcos Rocha pela confiança e ao prefeito Flori pela dedicação à população de Vilhena”, reforçou.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 12 meses, a partir da mobilização das equipes e da entrega dos insumos.