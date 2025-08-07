VÍDEO: Milklandia inaugura neste sábado no Shopping Jardins de Vilhena

A Milklandia, especializada em chocolates importados, agora faz parte do portfólio do Shopping Jardins, em Vilhena.

Localizada no primeiro piso do shopping, a franquia reúne as melhores marcas, combinações e sabores que agradam até os chocólatras mais exigentes.

No quiosque, instalado em frente às lojas Capra Joalheiros e Polo Wear, os clientes encontram uma variedade de barras, bombons e biscoitos de marcas renomadas como Milka, Nugali, Kinder, entre outras delícias.

A Milklandia está situada no 1º piso do Shopping Jardins Vilhena e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

“Este é o paraíso para os fãs exigentes do chocolate Milka. Acreditamos no potencial de Vilhena e, por isso, queremos oferecer os melhores produtos neste segmento, com uma vasta linha de chocolates Milka, que vai desde as famosas barras até linhas especiais de cookies, brownies e potes recheados com creme de avelã”, explica a empresária Jennifer Labajos Donadon, responsável pelo empreendimento.

Confira as delícias da Milklandia através das redes sociais:

https://www.instagram.com/milklandiavilhena/