Ação policial resulta na prisão de homem e fechamento de ponto de drogas em Vilhena

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 31 anos e na apreensão de drogas e outros materiais na Rua 1510, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A ação, conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ocorreu no último final de semana e mobilizou uma equipe policial até uma residência conhecida no bairro, utilizada para atividades de tráfico de drogas.

De acordo com denúncias, o suspeito, conhecido como “Mazim”, possuía uma quantidade significativa de entorpecentes, além de uma balança de precisão e uma arma de fogo. Durante as buscas no local, os policiais localizaram, escondida em uma sacola, aproximadamente 40 gramas de crack.

Em uma gaveta próxima, foram encontrados cinco aparelhos celulares, uma balança digital e R$ 563,00 em dinheiro de procedência desconhecida. A arma de fogo mencionada na denúncia não foi localizada durante a operação.

Questionado sobre os materiais apreendidos, o proprietário do imóvel não respondeu às perguntas dos policiais. Diante da materialidade do tráfico de drogas, ele foi preso em flagrante e encaminhado à disposição do delegado de plantão para as providências cabíveis.