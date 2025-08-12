Cirone Deiró destaca importância de parceria para construção de nova UBS em Vilhena

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse, nesta sexta-feira (8), que a população de Vilhena será contemplada com a construção de uma grande Unidade Básica de Saúde (UBS), considerada a de maior porte em toda a Região Norte.

A obra está sendo construída com R$ 6,2 milhões assegurados por meio de emenda do senador Confúcio Moura. O deputado explicou que buscou o apoio do senador para assegurar a execução do projeto. “Intermediamos a viabilização dos recursos, junto ao senador Confúcio e graças ao apoio dele, hoje podemos celebrar mais essa conquista para a população vilhenense”, disse.

A UBS está localizada no Bairro Moysés de Freitas e terá capacidade para atender entre 15 a 20 mil pessoas. Cirone Deiró informou que buscou os recursos, a pedido do prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior. “Será a maior e mais moderna UBS da cidade, que vai facilitar o acesso dos moradores da região a diversos serviços na área da saúde”, disse.

O deputado afirmou que tem trabalhado em parceria com o prefeito Flori e com a vereadora Amanda Areval, no sentido de assegurar melhorias para as mais diversas áreas do município. “Estou à disposição para ouvir as reivindicações da população e para continuar trabalhando em parceria, para melhorar cada vez mais a cidade de Vilhena”, disse.

A nova unidade deverá contribuir para diminuir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atualmente concentra grande parte dos atendimentos médicos da cidade. A UBS vai oferecer acesso facilitado a consultas, além de outros serviços como exames e acompanhamento preventivo.