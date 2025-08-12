Deputado Cássio Gois homenageia Jornal Tribuna Popular e seus profissionais com Medalha de Mérito Legislativo e Voto de Louvor no dia 28 de agosto em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) propôs duas importantes homenagens ao Jornal Tribuna Popular, reconhecendo seus 45 anos de contribuição para a comunicação e cultura de Rondônia, a quais serão entregues no próximo dia 28 de agosto em sessão solene na Câmara Municipal de Cacoal.

A primeira é um Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha de Mérito Legislativo ao veículo, destacando seu papel histórico no desenvolvimento do estado. A segunda é um Voto de Louvor aos profissionais que, ao longo das décadas, ajudaram a construir a trajetória do jornal.

O “Tribuna Popular” é um jornal histórico de Rondônia, com raízes na divulgação do desenvolvimento do estado e na atração de novos moradores. Fundado há décadas, o jornal desempenhou um papel importante na história de Rondônia, registrando o crescimento e as mudanças da região.

História e importância

O jornal foi utilizado para divulgar o desenvolvimento de Rondônia e atrair pessoas para a região, considerada um “novo El Dorado”. O Tribuna Popular foi um dos principais veículos de comunicação da época, servindo como fonte de informação e conectando a população local e aqueles que estavam chegando.

O jornal ajudou a convencer pessoas que estavam receosas a se mudarem para Rondônia, mostrando o potencial de desenvolvimento e as oportunidades da região. Além disso, registrou a história de Rondônia, documentando os acontecimentos e as transformações sociais, políticas e econômicas do estado.

O jornal e a história de Rondônia:

Rondônia, inicialmente parte dos estados do Amazonas e Mato Grosso, foi transformada em território federal em 1943, com o nome de Território de Guaporé, e posteriormente, em 1956, recebeu o nome atual em homenagem ao marechal Cândido Rondon, um dos desbravadores da região.

O jornal acompanhou de perto o crescimento de Rondônia, desde sua fase inicial como território federal até se tornar um estado brasileiro. A imprensa, como o Tribuna Popular, foi fundamental para divulgar as notícias, as oportunidades e os desafios da região, contribuindo para a construção da identidade e da história de Rondônia.

Homenageados:

Entre os profissionais reconhecidos estão Leane Perin, Tales Donat Perin, Giliane Perin, Adriane Perin, Ivani Perin, Denise Eugênia Paulo da Silva, Basilio Cesar Theotonio, Eli Batista, Daniel Oliveira da Paixão, Moisés Oliveira da Paixão, Luiz Gonzaga Barroso, Clealdo Guimarães Cabral, Luiz Carvalho, Marisa Linhares, Edson Arthur da Silva, Odilmar Vargas, Dr. José Costa, Dr. Flávio Luiz dos Santos, Antônio Santos (Toninho do Jornal), Francisco Xavier Gomes, Valdecir Fracari, Anderson Rafalski, Claudinei Sorce, Eduardo Alecrim, Fernanda Bonilha, Janete Vargas, Evamar Mesquita, Marilza Moreira Nunes, José Antônio Fragoso, Antônio Carlos Valadares, Adão Wenzel do Nascimento, Ademar Romano, Francisco Reginaldo Joca, Heitor Donat, Vilmar Del Castanhel Sprícigo, Valdivino Cabral, Lucineide Maria dos Santos, Oséias Correia de Brito, Luiz dos Santos, Neus dos Santos, Nilceia Deo de Freitas, Paulo Katatal de Souza, Nirlei Bertilha de Araujo, Mirian Donat, Jusmar Luiz Silva Lustoza, Rubens Campos, Fernando Von Noble, Devair Moura, Vilson Sobrinho Vieira, Rogerio Aderbal, Paulo Henrique dos Santos Silva, Perseu Rejani Gonçalves Quiles, Thiago Barisson, José Anízio Bianchi, Dr. Seneval Viana da Cruz, Neuza Maria Perin Lima, Dr. Bernando Penna Schmidt, Jéssica Engelhardt, Edna Okobayashi, Wilson Rocha, Marcos Suniga, Erika Freitas, Jean Freitas, Elcilen Fortunato, José Osmar Morais, Eliane de Oliveira Perin, Cristian Adair de Oliveira Perin, Valentina de Oliveira Perin, Luís Fernando Fini Michelis, Marcelo Nery, Maycon Klippel, Lucio Albuquerque, Paulo Cordeiro Saldanha, Felipe Corona, Eane Perin e Peter Riquelme.

Homenagens póstumas (In memoriam): José Carlos Pereira, Moisés Fanton, Marcos de Oliveira “Paraíba”, Dr. Antonio Paulo dos Santos, Vera Lúcia de Almeida, Dr. Valter Nunes de Almeida, Dr. Francisco Azevedo Rodrigues, Nestor Campista e José Luiz Alves.

O deputado Cássio Gois destacou ainda que “o Tribuna Popular é parte da história de Rondônia. Essa homenagem é um reconhecimento justo aos profissionais que dedicaram suas vidas à informação e ao desenvolvimento do nosso estado.”