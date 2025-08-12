Deputado Laerte Gomes visita Chupinguaia e acompanha de perto obras no distrito de Novo Plano

No último fim de semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) fez uma importante visita ao município de Chupinguaia, acompanhado do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB), o prefeito Wesley Gonçalves, e do vereador Rubinho e outros membros do legislativo municipal, onde teve a oportunidade de fiscalizar importantes obras, como a construção da quadra poliesportiva, em andamento no distrito de Novo Plano.

A visita ao distrito de Novo Plano é uma etapa significativa na série de ações que o parlamentar vem realizando em todo o estado de Rondônia. Essas iniciativas têm como objetivo aproximar a população das autoridades e atender às demandas locais de forma eficaz, além de promover melhorias na infraestrutura e serviços essenciais da região.

A expectativa é que, a construção da quadra poliesportiva no distrito de Novo Plano possa atender as necessidades da população e se torne um exemplo positivo de desenvolvimento do distrito. Durante sua visita, Laerte ouviu as preocupações dos cidadãos e discutiu soluções viáveis para os problemas enfrentados.

Na ocasião, o deputado também teve a oportunidade de entregar implementos agropecuários à Associação Vitória. Os implementos entregues são essenciais para fortalecer a agricultura familiar, gerando oportunidades e ajudando a movimentar a economia local. Com isso, a agricultura familiar se torna mais viável e atrativa para os jovens da comunidade, contribuindo para a renovação e o fortalecimento do setor.

Dessa forma, iniciativas como essa são fundamentais para consolidar uma economia mais sustentável e diversificada. “Seguimos firmes, trabalhando com união e compromisso para garantir investimentos que melhoram a vida das pessoas e desenvolvem cada região do nosso estado, destacou Laerte.