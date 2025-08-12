ELEIÇÕES 2026: Veja os nomes cotados para a disputa ao Senado em Rondônia

Com a aproximação das eleições de 2026, começam a ganhar força os nomes cotados para disputar duas vagas ao Senado Federal que estarão em jogo por Rondônia.

Diversas lideranças políticas já são citadas em articulações e conversas de bastidores, com trajetórias públicas distintas e bases eleitorais consolidadas. Confira os pré-candidatos mais comentados até o momento:

Marcos Rocha (União Brasil) – Atual governador de Rondônia e ex-militar do Exército, Rocha também foi secretário estadual de Segurança, Defesa e Cidadania. Disputou a reeleição ao governo em 2022. Deve renunciar ao mandato para disputar o senado.

Silvia Cristina (PP) – Deputada federal por dois mandatos, Silvia é conhecida por sua atuação na área da saúde, especialmente no combate ao câncer. Natural de Ji-Paraná, é uma das principais representantes da região central do estado em Brasília. Filiada ao Partido Progressista, tem forte apoio do eleitorado feminino e é tida como uma pré-candidata competitiva.

Bruno Scheid (PL) – Jovem empresário do setor agrícola e ex-candidato a deputado federal, Bruno Scheid tem ganhado espaço dentro do PL com o respaldo de lideranças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Representa a nova geração de políticos conservadores e tem sido citado como um nome de renovação para o Senado.

Delegado Camargo (Republicanos) – Deputado estadual eleito em 2022, Camargo é servidor da Polícia Civil e tem como bandeira a segurança pública. Com base em Porto Velho, ele tem se posicionado como voz conservadora no Congresso, e aparece como possível nome do Republicanos para o Senado.

Acir Gurgacz (PDT) – Empresário do setor de transportes e ex-senador por Rondônia, Acir é filiado ao PDT e possui forte presença política na região de Ji-Paraná. Mesmo após ter enfrentado questões judiciais no passado, seu nome voltou a ser ventilado como possível opção do partido para a disputa ao Senado.

Confúcio Moura (MDB) – Atual senador da República e ex-governador de Rondônia por dois mandatos (2007–2014), Confúcio é um dos nomes mais experientes da política estadual. Caso decida concorrer à reeleição, pode unir forças dentro do MDB e ampliar seu arco de alianças com partidos de centro e centro-esquerda.

Marcos Rogério (PL) – Atual senador por Rondônia, Marcos Rogério conta com apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na disputa por continuar no Congresso Nacional. Com destacada atuação no cenário nacional, Rogério tem defendido os projetos do PL no Senado.

Os próximos meses serão decisivos para as definições partidárias e construção das chapas. As negociações incluem articulações regionais, apoios federais e formação de alianças estratégicas, tendo em vista o peso político da única vaga ao Senado que estará em disputa por Rondônia em 2026.